Eine beliebte Tradition wurde wiederbelebt

24 Teams beteiligten sich am Ehemaligenturnier des BORG Egg.

Egg. Nach einer Pause von drei Jahren veranstaltete das BORG Egg wieder das beliebte Ehemaligenturnier. Absolventinnen und Absolventen der Schule wurden von den siebten Klassen eingeladen, sich in Kleingruppen in den Kategorien Fußball oder Volleyball zu messen. Insgesamt traten 24 Teams (fünf Fußballmannschaften und 19 Volleyballmannschaften) an, was einen neuen Rekord an teilnehmenden Teams darstellte. Auch der Zuschauerbereich war gut gefüllt mit ehemaligen Maturantinnen und Maturanten, die sich über ein Wiedersehen mit ihren ehemaligen Schulkameraden freuten. Man erinnerte sich an die Zeit am BORG Egg, tauschte aber auch neue Geschichten aus.