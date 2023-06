Eindrucksvoller Tanzabend der Musikschule Leiblachtal

Leiblachtalsaal als farbenprächtige Showbühne für Nachwuchstalente

Ein Showabend der Extraklasse bot Tanzlehrerin Lesley Gerbis mit Unterstützung von Mike Saretzki und ihrem Team von der Musikschule Leiblachtal, am Freitag, den 16.06.2023. Rund 80 Schüler aus der erfolgreichen Musikschule begeisterten mit ihren Aufführungen die Besucher. Von den Tanzbienchen bis zur Teenagershowtanzgruppe sorgten die jungen und engagierten Talente für Beifallsstürme. Mit vielen aufwendigen und farbenträchtigen Kostümen wurde die Leiblachtalsaalbühne betanzt, die von Saalwart Christian Dworzak und dem jungen Jannik Velbinger perfekt und spektakulär in Szene gesetzt war. Die Nervosität war den Nachwuchskünstlern nicht anzumerken, alle waren bestens vorbereitet und voll konzentriert bei ihren Darbietungen. Der Spaß und die Freude waren den Tänzern anzumerken und anzusehen. An diesem Abend konnte nicht nur Musikschuldirektor Markus Feurstein und Tanzlehrerin Lesley Gerbis stolz auf die Leistungen der Schüler sein, auch Eltern, Großeltern, Verwandte und Freunde waren begeistert und feierten die Auftritte mit. Lesley Gerbis, die nicht nur die Tanzschritte einstudiert hatte, sondern auch für Choreografie, den Ablauf und die Tanzauswahl verantwortlich zeichnete, hatte auch den Großteil der Kostüme selbst geschneidert. Als am Ende alle Kinder mit Tanzlehrerin Lesley Gerbis gemeinsam tanzten wurde es aber auch noch emotional. Nach 10 Jahren Musikschule wurde Schülerin Lilith Ebner verabschiedet und die eine oder andere Träne wurde vergossen. Mit diesem Abend tanzte Lilith das letzte Mal in der Showtanzgruppe der Musikschule Leiblachtal und erhielt dafür einen Sonderapplaus.