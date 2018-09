Einbrüche gestanden - Verteidiger dennoch für Freispruch

15-Jähriger gab Einbrüche zu. Dennoch sprach sich sein Anwalt gegen einen Schuldspruch aus – ohne Erfolg.

Der angestellte Rechtsanwalt hat vor Gericht wieder einmal für eine Überraschung gesorgt. Sein 15-jähriger Mandant hat in der Hauptverhandlung am Landesgericht Feldkirch zugegeben, dass er im Unterland zwei Einbrüche in Schulen verübt und dabei 900 Euro gestohlen hat. Dennoch hat der Verteidiger auf Freispruch plädiert.