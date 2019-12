Einbruchs-Diebstähle in Rankweiler Schule geklärt

Polizeistreife konnte unmittelbar nach dem Einbruch einen 15-jährigen Jugendlichen dingfest machen.

Der 15-Jährige brach am letzten Samstag gegen 21.50 Uhr in eine Schule in Rankweil ein. Eine Streife der Polizei Rankweil, welche sich im Nahbereich der Schule aufhielt, hörte Einbruchsgeräusche und stellte bei der Nachschau ein eingeschlagenes Fenster fest. Bei der Durchsuchung des Gebäudes konnten zahlreiche Einbruchsspuren festgestellt werden, der Täter befand sich jedoch nicht mehr im Gebäude.