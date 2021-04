Einbruch in die Kapelle zum "Heiligen Wolfgang"

In der Zeit von Freitag auf Samstag verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt in eine Kapelle in Feldkirch Tosters. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich in der Zeit von Freitag um 9.15 Uhr bis zum Samstag um 9.35 Uhr, durch Aufbrechen der Haupteingangstüre mittels Körperkraft, Zutritt zum Innenraum der Kapelle zum Heiligen Wolfgang, in der Wolfgangstraße in Feldkirch.

Die Täterschaft durchsuchte anschließend die Schränke der Kapelle und verließ das Objekt dann vermutlich ohne Diebesgut. An der hölzernen Eingangstüre der Kapelle entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.



Die Polizei bittet um zweckdienliche Hinweise: Tel. +43 (0) 59 133 8150