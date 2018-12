Einbrecher wollte zurück ins Gefängnis

Er habe zuvor noch nie einen derartigen Fall gehabt, berichtete Verteidiger Edgar Veith zu Beginn der Verhandlung.

Deshalb habe er im Oktober in Klaus den Einbruchsdiebstahl in ein Firmengebäude begangen, gab der 47-jährige Angeklagte beim Strafprozess am Landesgericht Feldkirch zu Protokoll. Am Tatort habe er ohne Beute rund 20 Minuten lang auf die Polizei gewartet, um festgenommen zu werden.