Einblicke in die Geschichte des BORG Egg

Vernissage „Das BORG Egg als Projekt. 50 Jahre Gymnasium im Bregenzerwald“ im Egg Museum.

„In diesem Raum hat vor 50 Jahren das Projekt BORG Egg begonnen“, erläuterte Direktor Mag. Ariel Lang in seiner Eröffnungsansprache in der Aula der Volksschule Egg. Elf Jahre später erfolgte nach einer kleinen „Odyssee“ der Umzug in ein neu errichtetes Gebäude neben der Mittelschule. Der Schulleiter bedankte sich bei lokalen Politikern, Egger Gemeindeverantwortlichen, der Regio Bregenzerwald und dem Land Vorarlberg für die große Unterstützung von den Anfängen bis in die Gegenwart. Sein besonders herzlicher Dank galt den über 2000 Absolventinnen und Absolventen des Wälder-Gymnasiums sowie den 230 Lehrerinnen und Lehrern, die im Lauf des halben Jahrhunderts an der Schule unterrichtet und die Bildungslandschaft des Tales geprägt haben. Besondere Freude bereitet Direktor Mag. Ariel Lang die eigene Schulhymne von Ulli Troy (Text) und Philipp Lingg (Musik), die auf auf https://youtu.be/i0LCVMJtrWE zu sehen ist. Für die Gestaltung der hochinteressanten und faszinierenden Ausstellung bedankte sich der Schulleiter bei Michael Hirtenfelder, Thomas Rüscher und Annelies Nigsch.