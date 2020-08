Einblick und Ausblick in den Naturpark

Die neue Informationsstelle „Ein.Blick“ schärft die Wahrnehmung der Landschaft.

Hittisau. Wie ein Bilderrahmen wirkt der neue Infopoint „Ein.Blick“ des Naturparks Nagelfluhkette. Im Übergangsbereich vom Dorfkern zu den Grünflächen positioniert, verknüpft das in Sichtbeton gestaltete Bauwerk den Freiraum mit dem belebten Zentrum. Der offene und frei zugängliche Ausstellungsraum lenkt den Blick in die umliegende Landschaft und zum Gebirgszug der Nagelfluhkette. Die Außenwände und die Decke des Gebäudes sind in Betonbauweise ausgeführt. In den Innenwandflächen sind großformatige bedruckte Glasplatten zu unterschiedlichen Themenfeldern des Naturparks integriert, sowie ein Informationsdisplay und eine Prospektnische.