Ein zweites Mal gegen die VEU Feldkirch siegen

EC Bregenzerwald hat Hoffnung auf zweiten Derbyerfolg

Am Samstag findet bereits das dritte Derby zwischen der VEU Feldkirch und dem EC Bregenzerwald statt. Beide Mannschaften konnten sich in den vorherigen Begegnungen vor eigenem Publikum durchsetzen. Erringen die Wälder ausgerechnet in der Vorarlberghalle die ersten Auswärtspunkte der laufenden Meisterschaft?

Die ersten beiden Saisonbegegnungen der Ländle Rivalen fanden im Rahmen der österreichischen Meisterschaft statt, nun treffen sie erstmals in der Alps Hockey League aufeinander. 10 Punkte beträgt die derzeitige Differenz zwischen den Teams auf der Tabelle, die die Ränge 10 und 17 einnehmen. Während die Wälder die letzten Tage nutzen konnten, um sich vom engen Spielplan der letzten Wochen zu erholen, war die VEU am Donnerstag bereits im Derbyeinsatz. Im Penaltyschießen setzte sich die Lefebvre Truppe gegen den EHC Lustenau durch und verteidigte den ersten Platz der Gruppe West in der österreichischen Meisterschaft. Gegen die Wälder waren die bisherigen Ergebnisse ein klarer 6:1 Erfolg und eine 5:6 Niederlage in Overtime.

Markus Juurikkala hat das letzte Spiel in der Vorarlberghalle noch gut in Erinnerung und möchte am Samstag einen anderen Auftritt seiner Mannschaft sehen: „Wir haben im Mitteldrittel einige Minuten geschlafen und dafür die Rechnung kassiert. Es wird wieder eine große Herausforderung für uns. Wir brauchen eine stabile Verteidigung und einen effektiven Angriff. Was ich sehen will ist, dass die Mannschaft mit viel Herz und Selbstvertrauen spielt.“ So wie in der ersten 22 Minuten des letzten Derbys, wo sich die Wälder bereits einen komfortablen 4:0 Vorsprung erspielten. Hier ließ die fehlende Routine im jungen Kader der Juurikkala Schützlinge, Soudek und Co. wieder zurück ins Spiel kommen. Dennoch schafften es die ECB Cracks mit viel Einsatz den Sack in der Overtime zuzumachen.