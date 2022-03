Ein zauberhaftes Paar zu Gast in Feldkirch

Von "America‘s got Talent" zu "Vorarlberg LIVE": Das österreichische Magier-Duo Thommy Ten und Amélie van Tass spricht über ihre Liebe zur Magie.

Sie begeisterten ein Millionenpublikum bei „America‘s got Talent“, verzauberten ihr Publikum in Las Vegas und sind Weltmeister in der Mentalmagie: Das österreichische Magier-Duo Thommy Ten und Amélie van Tass sind am 13. April im Rahmen ihrer Österreich-Tournee auch im Montforthaus Feldkirch zu Gast.

Die Show

Van Tass und Ten erraten in ihren Shows Wörter, die sich jemand aus einem Buch gemerkt hat, wissen das Ablaufdatum von Kreditkarten oder die Farbe eines Gegenstandes in einer Handtasche. Auch ihr Hund namens Koni Hundini wird die Gedanken einer Dame im Publikum lesen, verrät Thommy Ten am Mittwochabend bei Vorarlberg LIVE. "Jeder Abend ist anders, das macht es auch für uns spannend. Wenn das Publikum mit einem Staunen rausgehen, dann haben wir unser Ziel erreicht", erklärt das Magier-Duo, das unter anderem bereits in New York, Sydney und Las Vegas aufgetreten ist.