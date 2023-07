Ein Wunder! Fünf Schweizer überleben Helikopterabsturz - Air Zermatt

Am Dienstag ereignete sich ein tragischer Vorfall, als ein Helikopter von Air Zermatt am Monte-Rosa-Massiv abstürzte. An Bord befanden sich fünf Schweizer Passagiere.

Ein Hubschrauber der Schweizer Fluggesellschaft Air Zermatt ist am Dienstag im norditalienischen Valsesia-Tal auf einer Strecke zwischen zwei Berghütten am Monte Rosa abgestürzt.

©zVg / Air Zermatt

An Bord befanden sind der Pilot und vier weitere Insassen, die sich retten konnten, berichteten italienische Medien. Eine Person wurde schwer verletzt ins Spital eingeliefert, sie schwebt nicht in Lebensgefahr. Die anderen Insassen seien unversehrt. Alle fünf Menschen an Bord sind Schweizer.

self all Open preferences.

Ermittlungen laufen

Der Hubschrauber war mit Touristen unterwegs. Der Unfall ereignete sich unweit der Capanna Margherita, der höchsten Berghütte Europas auf einer Höhe von 4.500 Meter in einem Gelände, in dem Hubschrauber weder abfahren noch landen dürfen. Rettungsteams des Aostatals waren an Ort und Stelle. Der Unfall ereignete sich während des Anflugs zur Landung, als der Helikopter in einen Luftwirbel, auch als Vortex bekannt, geriet. Infolgedessen kam es zu einem harten Aufprall, bei dem die Rotorblätter den Boden berührten und der Helikopter zur Seite kippte, wie Air Zermatt in einer offiziellen Mitteilung bekannt gab. Die Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle für Transport Sust wird den Vorfall nun genauer untersuchen und ermitteln.

Höchster Berg der Schweiz

Das Monte-Rosa-Massiv ist nicht nur bei Bergsteigern, sondern auch bei Zermatt-Touristen sehr beliebt. Mit der im Massiv befindlichen Dufourspitze beherbergt es den höchsten Berg der Schweiz, der eine beeindruckende Höhe von 4634 Metern erreicht.

Air Zermatt Helikopter ist in Norditalien abgestürzt.

self all Open preferences.

self all Open preferences.

self all Open preferences.