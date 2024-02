Ein Wintergeist thronte über der Sandkurve

Beim Oberdorfer Funken war ein junges Team am Werk.

Dornbirn. Ob man wirklich schon den Winter vertreiben oder vielmehr erst herbeirufen wollte, das fragte sich so mancher Besucher am Funkenwochenende. Dem traditionellen Spektakel tat es keinen Abbruch – so wie in der Sandkurve im Dornbirner Oberdorf, wo zahlreiche Besucher dem Wintervertreibungsbrauch beiwohnten. Und das 30-köpfige Team der Funkenzunft Oberdorf hatte alles drangesetzt, dem Publikum etwas zu bieten.