Ein Wilderer in Bezau

Eine Elster wurde am Mittwoch in einem Garten in Bezau Opfer eines Wilderers, der das Tier wahrscheinlich mit einer Feuerwaffe getötet hat.

Eine bislang unbekannte Täterschaft schoss in Bezau am Mittwoch, dem 10.08.2022, gegen 15:15 Uhr auf eine im Garten eines Hauses sitzende Elster und verletzte diese dadurch tödlich.

Lauter Knall

Durch den lauten Knall wurde die Hausbesitzerin aufmerksam. Bei einer Nachschau vor der Türe, konnte sie eine tote Elster, die unter einer Tanne lag, feststellen.

Die unbekannte Täterschaft hat in fremdes Jagdrecht eingegriffen und somit Wilderei begangen.