Ein Vormittag mit der tollen Knolle

Im Rahmen der Umweltwoche lud Lucia Emerich Rüdisser in die Essbare Stadt Dornbirn.

Dornbirn. Spannende Kartoffelgeschichten, nützliche Informationen zum Kartoffelanbau und „tatkräftige Action“ im Garten erlebten kürzlich 11 Klassen aus Dornbirn, die im Zuge der Umweltwoche zu Gast in der „Essbaren Stadt Dornbirn waren“. Neben der ehrenamtlichen Aufgabe der Essbaren Stadt Dornbirn, hatte Lucia Emerich Rüdisser auch die Koordination der Schulprojekte in Dornbirn für die Umweltwoche übernommen – und sich viele Besonderheiten überlegt, um dem Nachwuchs spannende Gartenerlebnisse zu bieten und gleichzeitig das Verständnis für die Natur näherzubringen.

So gab es heuer erstmalig eine Schaufensterausstellung bei der in 15 Schaufenstern in der Innenstadt 25 Schulprojekte ausgestellt wurden, sodass jeder bei einem gemütlichen Spaziergang durch die Dornbirner Innenstadt die vielfältigen Projekte besichtigen konnte.

Anschließend war Tatendrang gefragt, denn nur „zuhören ist langweilig, mitmachen ist gefragt“, so Emerich-Rüdisser. Die Kinder sollten selbst etwas pflanzen und ein Beet dementsprechend bearbeiten. Statt Kartoffeln wurde Brunnenkresse gesät, die nicht minder lecker schmeckt, wie die Kids am Ende des Vormittags feststellen durften: Für die fleißigen Gartengehilfen gab es nämlich eine Abschlussjause in Form von leckeren Brötchen mit frischer Kresse, die bereits im Stadtgarten gedieh. Das hatten sich die tüchtigen Gärtner auch wahrlich verdient – und für die Papas gab es noch ein kleines Vatertagsgeschenk in Form von Kräutersalz, das alle mit nach Hause nehmen durften. (cth)