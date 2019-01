Ein Vorarlbergliga-Duo steht in der Endrunde

Turniersieger Lauterach und Alberschwende sind die Finalisten drei und vier

Nach Westligist Altach Amateure und Vorarlbergligaklub Lochau qualifizierten sich mit Lauterach und Alberschwende die nächsten zwei Vereine aus der höchsten Spielklasse des Landes. Das Achterfeld am Dreikönig wird hauptsächlich aus Mannschaften aus der Vorarlbergliga bestehen. „Wir haben uns den Aufstieg redlich verdient und waren das stärkste Team in dieser Hammergruppe. Es ist aber nicht selbstverständlich, weil viele junge Talente mit dabei sind“, freut sich Lauterach-Trainer Thomas Bayr auf die neunte Finalteilnahme. Lauterach kommt unbesiegt ins Finale und ist nach den bisher gezeigten Leistungen erster Anwärter auf den abermaligen Masterssieg. Die größe Anhängerschar und auch Veranstalter Wolfurt darf sich über viele Wälder-Fans freuen. Alberschwende macht das halbe Dutzend voll – sechste Finalteilnahme in den letzten sieben Jahren. Knapp gescheitert sind die punktgleichen Vorarlbergligavereine Rankweil und Höchst, nur aufgrund der direkten Begegnungen mit Alberschwende. Für Rankweil ist nach 27 (!) Partien nun endgültig Schluss, aber die Rot-Weißen spielten ein bärenstarkes Turnier in der Hofsteighalle. Ohne Finalteilnahme bleiben weiter Langenegg (RLW) und Großwalsertal (1. LK).