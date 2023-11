Ein Vorarlberger Rapper, der sich Cro als Vorbild nimmt

Noel Le Duigou: Ich versuche kontinuierlich, reale und authentische Geschichten zu erzählen, wobei ich genügend Raum für individuelle Interpretationen und Emotionen lasse. Meine Texte spiegeln die Dramen und Höhen und Tiefen des Alltags wider. Es ist schwierig, mein Genre genau festzulegen, da ich mich momentan in einem musikalischen Wandel befinde. In der heutigen Zeit verbindet "Rap" mehrere Genres, und ich glaube, es geht eher um die Ausstrahlung, die ein Künstler hat.

VOL.AT: Wer sind deine Vorbilder, was läuft aktuell in deinen Kopfhörern?

Noel Le Duigou: Aktuell höre ich Künstler wie Levin Liam, Blumengarten und Paula Hartmann. Ein Vorbild, das immer wieder in meinen Kopfhörern zu hören ist, ist Cro, besonders sein Album "tru", das für mich zu den Top drei der deutschen Alben gehört und einen großen Einfluss darauf hatte, warum ich heute Musik mache.

VOL.AT: "Liegestuhl", eine chillige Sommerhymne. An welchen Songs arbeitest du gerade?

Noel Le Duigou: Zurzeit arbeite ich an verschiedenen Projekten, die eine gewisse Melancholie ausstrahlen und teilweise in einer dunkleren Welt spielen und schwerere Themen behandeln. Allerdings haben wir auch eingängige Songs in der Pipeline, die ein Gefühl von Leichtigkeit vermitteln sollen.