Ein Vorarlberger als erster Tätowierer in der Schweiz – ein Besuch bei "Dischy" Gehrer

Der gebürtige Höchster Dietmar "Dischy" Gehrer eröffnete 1974 das erste Tattoo-Studio in Rheineck. VOL.AT war zu Gast beim Körperkünstler, der am 3. und 4. Februar die besten Tattoos auf der Convention im Hohenemser Eventcenter küren wird. Gemeinsam mit Ex-Miss Austria Claudia Purin, die ebenfalls über ein Tattoo von "Dischy" an einer besonderen Körperstelle spricht.

Das Studio in Rheineck, einen Steinwurf von der Gaißauer Grenze entfernt, hat schon unzählige Fans der Körperkunst begrüßen dürfen. Tattoo-Pionier "Dischy" eröffnete sein Studio Mitte der Siebziger-Jahre gezwungenermaßen in der benachbarten Schweiz, in Österreich war das Tätowieren zu jener Zeit noch verboten.