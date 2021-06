Ein Viertel der Bevölkerung mit vollem Impfschutz

"Sehr zufriedenstellend" verlief laut LR Martina Rüscher die zurückliegende Impfwoche. Von Donnerstagmorgen bis Sonntagabend sind insgesamt mehr als 24.400 Einheiten verimpft worden, teilt Rüscher mit.

An über 8.200 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger ging die erste Teilimpfung. Die erforderliche zweite Schutzdosis haben mehr als 16.200 Personen erhalten. „Über ein Viertel der Vorarlberger Bevölkerung verfügt damit über den vollen Impfschutz“, freut sich die Gesundheitsreferentin.

Impfstraßen waren in Dornbirn und Bregenz, Nenzing, Bezau sowie Hirschegg eingerichtet. Zum Einsatz sind die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca gekommen.

Keine Quarantäne für Geimpfte

Wer die freiwillige und kostenlose Impfmöglichkeit in Anspruch nimmt, schützt sich selbst, das unmittelbare persönliche Umfeld und die Gemeinschaft als Ganzes, bekräftigt Landesrätin Martina Rüscher einmal mehr. In dem Zusammenhang spricht sie allen geimpften und zur Impfung vorgemerkten Bürgerinnen und Bürgern ihren Dank aus. Gleichzeitig erneuert sie ihren Aufruf, sich für eine Impfung vorzumerken. Wer geimpft ist, erfährt im Alltag eine Reihe von Erleichterungen. Ab dem 22. Tag nach der Erstimpfung entfällt für drei Monate die Testpflicht. Außerdem werden Geimpfte ab diesem Zeitpunkt automatisch als Kontaktpersonen der Kategorie zwei eingestuft, was eine verpflichtende Quarantäne verhindert.