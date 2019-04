Ein Update für das Erfolgsmodell „vorderhand“

Die Handwerkerzünfte „schwimmen“ mit den Mittelschülern in die Zukunft.

„vorderhand schwimmt“ lautet das Motto in diesem Jahr – dabei dreht sich alles um schwimmende Objekte, die mit Muskel- oder Naturkraft fortbewegt werden können. Ziel des Projektes ist es, den Schülern spielerisch das regionale Handwerk vorzustellen, darunter auch Gewerke, die nicht so bekannt sind. Den Jugendlichen soll dadurch die Berufsentscheidung leichter fallen – Handwerksbetriebe in der Region haben die Möglichkeit, sich den Schülern zu präsentieren.