Buchtipp: "Ein unverschämt gutes Kochbuch" von Joshua Weissman

Populäre Küchenklassiker von Kochgenie Joshua Weissman

Kochen mit Originalität und Humor! Das ist das Markenzeichen des kulinarischen Superstars Joshua Weissman. In seinem US-Bestseller läutet er mit über 100 trendigen Rezepten die Revolution des Kochens ein: Von French Toast über Grilled Cheese Sandwich und Caesar Salad bis zur perfekten Spaghetti Carbonara. In ausführlichen Anleitungen zeigt er außerdem, wie typische Basics wie z.B. Mozzarella, Brot oder Pasta in wenigen Schritten einfach selbst gemacht werden.