"Ein unvergessliches Erlebnis"

Schon seit Wochen fiebern die Teilnehmerinnen der Vorarlberger Misswahl diesem Abend entgegen: Bei der exklusiven Modenschau unter dem Motto "Misswahl goes Casino" treten die Missen morgen, Mittwoch, im Casino-Restaurant Falstaff in Bregenz erstmals in den Outfits der Misswahl-Ausstatter über den Laufsteg.

von Tanja Güfel/VN