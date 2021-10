Rankweil Bürgermeisterin Katharina Wöss-Krall fand bei ihrer Ansprache zur 100-Jahr-Feier von Krankenpflegeverein Rankweil-Übersaxen sehr lobende Worte.

RANKWEIL. „Professionell, menschlich, tröstend, beobachtend, unterstützend und äthisch das sind in wenigen Worten die Fakten des Jubilar. Die Mitarbeiter vom Krankenpflegeverein Rankweil-Übersaxen und des Mobilen Hilfsdienst Rankweil sind ein unbezahlbarer Schatz für die Marktgemeinde und die Gesellschaft. Denn wenn es den KPV Rankweil nicht mehr geben würde, wäre die Versorgung von unzähligen Menschen nicht mehr garantiert und gewährleistet. Viele Bürger werden so lange wie möglich zuhause versorgt, sonst könnten wir in dieser Sache nicht mehr nachkommen. Eine unglaubliche Leistung wenn man die Unsicherheit und Rahmenbedingungen der letzten eineinhalb Jahre betrachtet“, war Rankweil Ortschefin Katharina Wöss-Krall im Festakt des 100-Jahr-Jubiläum voll des Lobes und fand große Anerkennung für die wirklich fantastische Tätigkeiten. Deshalb wird die Marktgemeinde Rankweil in ihrem neuen Sozialleitbild die wichtige Funktion vom Krankenpflegeverein Rankweil-Übersaxen dementsprechend berücksichtigen, das zur Zeit noch in Arbeit ist. Für KPV Rankweil-Übersaxen Hauskrankenpflegeleiterin Barbara Klocker liegt in den nächsten Jahren ein großer Schwerpunkt um möglichst viele junge Menschen dazu bewegen und begeistern im Pflegepersonal eine neue Aufgabe zu finden. Die qualitativ gute Ausbildung der neuen Pflegehelfer ist für Klocker von enormer Bedeutung. „Sie müssen flexibel, kreativ und ein Teamplayer sein.“ Viele Prominente, darunter Landesrätin Katharina Wiesflecker, die Rankweiler Gemeinderäte Helmut Jenny und Karin Reith, Hauskrankenpflege Landesobmann Wolfgang Rothmund, Übersaxen Bürgermeister Rainer Duelli, KPV Rankweil-Übersaxen Ehrenobmann Franz Fischer (Träger des goldenen Verdienstzeichen des Landes), KPV Rankweil-Übersaxen ehemalige Pflegeleiterin Bernadette Kronberger, Obfrau Mohi Vorarlberg Kitty Hertnagel, Pfarrer Elmar Simma, die Seelsorger Peter Rädler und Felix Zortea, Lebens- und Sozialberater Mitanand Rankweil Leiter Michael Müller und hunderte Bürger von Rankweil und dem Raum Vorderland überbrachten die besten Glück- und Gratulationswünsche an den Jubilar. Nicht nur die Tätigkeiten in der Hauskrankenpflege nehmen deutlich zu, auch der Mobile Hilfsdienst mit zehn Mitarbeitern und Daniela Kessler an der Spitze stehen vor großen Herausforderungen in der Gegenwart und Zukunft. Musikalisch wurde der Festakt vom KPV Rankweil-Übersaxen von der Gruppe LST umrahmt. Die Mitarbeiter von den Altpfadfinder Rankweil kümmerten sich mit einem tollen Programm um die Kinder. Als Weihnachtsgeschenk sollen die neuen Carports im Fuchshaus fertiggestellt sein.VN-TK