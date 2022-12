Ein Turniersieger und ein Qualifikant im Finale

VN.at Eliteligaklub Dornbirner SV und SV Gaißau 1b sind die ersten beiden Endspielteilnehmer amDreikönigstag.

Eine wiederum gut gefüllte Hofsteighalle mit prickelnden Spielen auf dem Parkett: Der erste Halbfinaltag beim 25. Sparkassen Wolfurter Hallenmasters konnte die Erwartungen voll und ganz erfüllen. Spannung pur bis zur letzten Sekunde. Erst im letzten Gruppenspiel wurde die Aufstiegsfrage entschieden. Am Ende setzten sich mit SV Gaißau 1b (4. Landesklasse) und VN.at Eliteligaklub Dornbirner SV ein krasser Außenseiter und Mitfavorit durch, während die drei Underdogs Hatlerdorf, Kennelbach und Feldkirch äußerst knapp auf der Strecke blieben. Auch Mitfavorit Egg blieb nur das Nachsehen. Nichts wurde es für Egg zum neunten Mal bzw. Feldkirch zum zehnten Mal in der Endrunde teilzunehmen. Nach Lauterach (2020), Wolfurt (2020), Lochau (2018) und SW Bregenz (2009) gelang auch der zweiten Kampfmannschaft von Gaißau als fünfte zweite Garnitur sensationell der Aufstieg ins große Finalturnier vom Masters. Der Tabellenzweite aus der vierten Landesklasse und Masters-Qualifikant durfte nach 22 (!) absolvierten Partien im Bandenzauber so richtig jubeln und ist logischerweise die positive Überraschung von der Jubiläumsauflage. Eine Mischung von 1b- und Eins-Spielern steigerte sich im Verlauf des Turniers gewaltig und steht völlig zurecht unter den besten acht Teams am Dreikönigstag. „Haben kein Star im Team mit viel Kampfgeist und großer Disziplin das sich am Ende bezahlt gemacht hat. Werden das Finale genießen und das ist nur noch eine Draufgabe“, sagt Gaißau Kicker Marko Fischer. Mit dem Dornbirner SV steht ein Turniersieger im Finale. Die Haselstauder mit Gastspieler Kerim Kalkan schafften zum fünften Mal die Finalteilnahme. Vor einem Vierteljahrhundert durfte der DSV sogar den Pokal in die Höhe stemmen und kann diesen Triumph mit einer jungen Truppe durchaus wiederholen.TK