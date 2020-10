Ein Trio will in Deutschland schnell auf den Berg strampeln

Meiler Brothers und Johannes Schinnagel vom Radteam Vorarlberg Santic mit Ambitionen zur Deutschen Bergmeisterschaft

Die Zutaten für die Bergmeisterschaften in Ilsfeld-Aueinstein in diesem Jahr nicht A-typisch. Das Finale wird nicht ausgefahren mit der Endwertung am höchsten Punkt. Und trotzdem wird nur ein bergfester Profi sich als neuer deutscher Meister 2020 nennen dürfen.