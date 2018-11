Ein Traum von meiner Küche

Im Küchenstudio horst – die Küche in Hohenems mit zugehörigem Elektrofachhandel wird der Traum der Wohnküche wahr.

In Zeiten, in denen der Alltag immer schneller wird, brauchen wir einen Rückzugsort, an dem wir zur Ruhe kommen und Kraft tanken können. Einen Ort wie die Küche. Schon seit jeher ist sie Treffpunkt für die ganze Familie. Hier kommen die Menschen zusammen. Hier wird gekocht und geredet, gegessen und gelebt.

Entsprechend groß sind die Ansprüche an die Wohnküche von heute: So müssen Design, Funktionalität, Haltbarkeit, natürliche Materialien und qualitative Geräte individuelle Vorstellungen erfüllen. Damit jede Küche zu seinen Köchen passt werden im Hohenemser Küchenstudio die richtigen Fragen gestellt und die Anliegen der Kunden gehört. Erst dann gehen die kompetenten Küchenplaner rund um Inhaber Horst Obwegeser an die Planung. Und damit am Ende des Tages auch tatsächlich der Küchentraum wahr wird, begleitet das Team den kompletten Prozess bis ins kleinste Detail.