Ein Toter und acht Verletzte bei Schüssen an Schule in Colorado

Bewaffnete Schüler im US-Bundesstaat Colorado haben nach Polizeiangaben das Feuer an ihrer Schule eröffnet, einen 18-jährigen Schüler getötet und acht Menschen verletzt.

Mehrere seien in kritischem Zustand, teilte der Sheriff von Douglas County, Tony Spurlock, bei einer Pressekonferenz am Dienstag mit. Die beiden Täter betraten ihm zufolge am frühen Dienstagnachmittag die Schule und eröffneten in zwei Klassenräumen das Feuer. Sie befinden sich in Gewahrsam.