Ein Torschuss reicht Costa Rica zum 1:0-Sieg gegen Japan

Eine Offensivaktion hat Costa Rica zum überraschenden 1:0-Sieg gegen Japan gereicht. Die destruktiven Zentralamerikaner düpierten am Sonntag den vergeblich anlaufenden Gegner. Keysher Fuller (81.) veredelte Costa Ricas erste Torgelegenheit bei dieser WM überhaupt (81.) und sorgte dafür, dass sein Land trotz der 0:7-Klatsche gegen Spanien vor dem letzten Gruppenspiel noch mitmischen darf.

Deutschland-Bezwinger Japan verpasste es hingegen, seine gute Ausgangslage zu einer ausgezeichneten zu machen. Der Sieg des Außenseiters, der erstmals seit acht Jahren wieder bei einer WM gewann, spielt Deutschland vor dem Abendschlager gegen Spanien (20.00 Uhr/live ORF 1) in die Karten.

Es war aus japanischer Sicht kein Spiel der verpassten Chancen, denn viele Möglichkeiten boten sich schlicht nicht. Ungläubiges Kopfschütteln war dennoch angesagt. Zu selten war Costa Rica überhaupt in die gegnerische Hälfte vorgestoßen.

Die Partie lief äußerst zäh an. Japan fehlten zündende Ideen gegen limitierte "Ticos", die in erster Linie darauf bedacht waren, einen neuerlichen Abschuss zu verhindern. Der destruktive Ansatz ging in der ersten Hälfte ausnehmend gut zulasten der Attraktivität auf. Bei Japan stellte sich zur Pause die Frage, ob es Teamchef Hajime Moriyasu mit seiner überraschenden 5-Mann-Rotation nicht übertrieben hatte.