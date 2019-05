Ein Tanzfest der Extraklasse auf der Werkstattbühne Bregenz

Zum 4.Mal in Folge veranstaltete Move4Style die European Tanz of Masters Austria im Festspielhaus in Bregenz.

Mit 820 Tänzerinnen und Tänzern aus Österreich, Deutschland und der Schweiz und mit 1000 Zuschauern wurden alle Erwartungen übertroffen und die Werkstattbühne zum Beben gebracht.

Das urbane Tanzevent war ein Feuerwerk an Ideenreichtum und zeigte tänzerische Spitzenleistungen, die die Zuschauer und Teilnehmer gleichermaßen begeisterten.

MOVE4STYLE schickte gleich 6 Crews von „Mini Kids“ bis „Adults“ an den Start und tanzte mit 3 Crews auf’s Stockerl. Die Tänzerinnen der ONE TWO CREW holten sich als kleine „Gruselclowns“, bei ihrem Meisterschaftsdebüt („Mini Kids“), auf Anhieb den 2. Platz. Die Flow Motion Crew kämpfte sich mit ihrer „Survivor-Show“ auf den 3. Platz der „Juniors 2“ und die United Crew von M4S berührte bei den Adults mit ihrer gefühlvollen Hip Hop Show die Judges und ertanzte sich ebenfalls den 2. Platz.

Die besten Formationen, die bei den EUROPEAN MASTERS in Bregenz antraten, darunter auch 5 Crews von MOVE4STYLE, qualifizierten sich zum finalen Turnier im Herbst in Ludwigshafen (Deutschland), wo die Europameister in 6 Alterskategorien vor mehr als 6.500 Zuschauern gekürt werden.