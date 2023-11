Ein Stück Geschichte: Auktionshaus versteigert Kostüme und Requisiten aus der Serie "The Crown"

Auktionshaus Bonhams versteigert Kostüme und Requisiten aus der Hit-Serie "The Crown". Von königlichen Kostümen bis zu einzigartigen Requisiten - Fans haben die Chance, ein Stück Geschichte zu besitzen.

Das Auktionshaus Bonhams in London versteigert rund 450 Requisiten und Kostüme aus allen sechs Staffeln. Unter den Hammer kommen dabei nicht nur beeindruckende Kostüme, sondern auch einzigartige Requisiten, die die britische Königsfamilie auf der Leinwand zum Leben erweckt haben.

Vielfältige Sammlung zur Versteigerung

Die mit Spannung erwartete Auktion umfasst eine breite Palette an Gegenständen, die die historischen und dramatischen Momente der Serie nachbildeten. Eine goldfarbene Kutsche, diverse Möbelstücke und maßgeschneiderte Kleidungsstücke sind nur einige der Artikel, die den Besitzer wechseln werden. Bonhams plant, diese einzigartige Sammlung im Februar 2024 zu versteigern.

Detailverliebtheit zeichnet die Requisiten aus

Bonhams betonte die umfassende Recherche und die beeindruckende Liebe zum Detail, mit der die ikonischen Kostüme, Requisiten und Kulissen von "The Crown" hergestellt wurden. Jedes Stück spiegelt die sorgfältige Handwerkskunst wider, die in die Nachbildung der historischen Ära investiert wurde, in der die Serie spielt.