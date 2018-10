Ein "Strippername"! So hätte Chicago West beinahe geheißen

Kim Kardashians (37) Familie schien keine große Hilfe gewesen zu sein, um einen geeigneten Namen für ihre jüngste Tochter zu finden.

Im Januar erblickte das Prinzesschen der 37-Jährigen und des Rappers Kanye West (41) per Leihmutter das Licht der Welt und bekam den Namen Chicago verpasst. In der Doku-Show Keeping up with the Kardashians können die Fans nun mitverfolgen, wie schwer es war, den Vornamen auszuwählen. Ein Cousin des Musikers schlug während eines Brainstormings Miracle vor – keine gute Idee, meint die Dreifach-Mama.