Ein Sportgymnasium ohne eigenen Turnsaal für Vorarlberg

Eigentlich ist der Neubau des Sportgymnasiums beschlossene Sache - jedoch ohne eine einzige Turnhalle. Der Bund hält dies aufgrund des Hallenangebots in der Messestadt für unnötig.

Schüler des Sportgymnasium in Dornbirn haben einen vollen Terminplan. Schließlich gilt es neben dem normalen Schulalltag auch noch einen enggesteckten Trainingsplan abzudecken, der für viele zwei Trainingseinheiten pro Tag vorsieht – und dies nicht gerade unter optimalen Bedingungen. Derzeit ist das Sportgymnasium im Messequartier Dornbirn untergebracht in einem ewigen Provisorium von Containerklassen, jedoch nah bei den dortigen Sporthallen.

Sportgymnasium ohne Turnsaal

Nun ist jedoch ein Neubau für das Sportgymnasium beschlossene Sache und vom Bund genehmigt. Als Standort ist jedoch ein Areal neben der HTL Dornbirn vorgesehen, da dieses Gelände bereits der Republik Österreich gehört. Finanzieren will der Bund dort eine Normschule – jedoch ohne Turnhalle. Man habe sich in den vergangenen Jahren an genug Sportstätten in Dornbirn beteiligt, um den Sportgymnasiasten ausreichend Trainingsmöglichkeiten anbieten zu können, so laut “Krone” das Argument des Bundes.