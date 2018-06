Ein spannender Spielplatz

Rund 5000 Besucher unterhielten sich beim Energieerlebnistag der Illwerke VKW.

Einem spannenden Spielplatz, und das m wahrsten Sinne des Wortes, glich das Areal der Illwerke VKW am vergangenen Samstag. Der Stromversorger hatte zum Energieerlebnistag geladen und rund 5000 Besucher nützten die Gelegenheit, einmal hinter die Kulissen zu blicken. Dafür war das gesamte Firmengelände zu einem regelrechten Informations- und Unterhaltungspark umgewandelt worden.

Auf besonderes großes Interesse stießen naturgemäß die Elektrofahrzeuge, deren Technik und Reichweite immer alltagstauglicher wird. Vor allem der neue Tesla Model 3, der erst im Juni 2019 seine Europapremiere feiert, war vielbestauntes Objekt der Begierde. An Nachschub für den Akku würde es nicht mangeln, entstand in den vergangenen Wochen bei den Illwerke VKW doch die größte Schnellladestation für Tesla-Autos, zumindest auf Zentraleuropa bezogen. Gefallen hat den Besuchern aber auch der „Twizy“ von Renault mit schwenkbaren Türen, die ausgefahren an Schmetterlingsflügel erinnern.