Ein Sieg und zwei Remis holt die Akademie Vorarlberg

Die drei heimischen Auswahlen blieben in den Heimspielen gegen St. Pölten ohne Niederlage

Zwei Remis und ein Sieg erreichten die drei heimischen Akademie Mannschaften in den Heimspielen gegen die Alterskollegen aus St. Pölten. Der Aufwärtstrend im Frühjahr hält bei der Unter-16-Mannschaft von Trainer Helmut Hafner an. Der FC Lustenau-Kicker Benjamin Thurnher sorgt mit seinem Goldtor nach sieben Minuten für den vierten Sieg in der Rückrunde. Zehn Zähler aus sechs Spielen holt die U-16-Truppe im Frühjahr. In drei Minuten kassierte das Unter-18-Team von Coach Heinz Fuchsbichler zwei Gegentreffer. Der Koblacher Noa Mathis (18.) und der Rankweiler Thomas Baldauf (43.) konnten noch vor der Pause den Rückstand wettmachen und es gab eine Punkteteilung. Für Thomas Baldauf ist es ein goldener Frühling mit sieben Treffern. Der Altacher Noah Bischof fehlte verletzungsbedingt, hat aber immer noch die Chance Torschützenkönig zu werden. Bischof hält bei 13 Toren, der Salzburger Elias Havel hat nur ein Treffer mehr auf dem Konto. Kapitän Felix Oberwaditzer aus Hörbranz rettet mit seinem Tor sieben Minuten vor dem Schlusspfiff den jüngsten Talenten des Landes zumindest ein Zähler. Gleichschritt in der Tabelle: Die U-18 und U-16 sind Siebenter, die U-15 ist Achter.