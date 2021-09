Ein Sieg und zwei Niederlagen für österreichische Clubs

Während der LASK in der Conference League mit einem Sieg startete, setzte es für Rapid Wien und Sturm Graz in der Europa League Niederlagen.

Auf Rapid Wien wartete am 1. Spieltag der Gruppenphase der Europa League mit dem belgischen Vizemeister KRC Genk ein harter Brocken. Die Hütteldorfer waren zwar bemüht, ohne jedoch wirkliche Torgefahr auszustrahlen. Genk erging es ähnlich, aber in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte gelang den Gästen doch noch der entscheidende Treffer.

Lange Zeit konnte sich Sturm trotz Überlegenheit der Monegassen gegen einen Gegentreffer wehren, in Halbzeit eins wäre mit etwas Glück sogar die Führung möglich gewesen. Ein Schuss von Ljubic landete aber an der Querlatte (43.).

Nach 66 Minuten brachte Diatta die Gastgeber per Kopf in Front, das 1:0 war dann auch gleichzeitig der Endstand in dieser Partie. Offensiv war das aus heimischer Sicht etwas zu wenig, um etwas Zählbares aus dem Fürstentum mitnehmen zu können. Weiter geht es für die "Blackies" in der EL dann in zwei Wochen mit dem Heimspiel gegen den PSV Eindhoven.