Ein Sechspunktespiel für die WSG Tirol und FC Admira

Wichtige Partie im Kampf um den Verbleib im nationalen Oberhaus.

Der Liveticker mit Ergebnis vom Spiel WSG Tirol vs FC Admira

all

all

self

self

Die WSG Tirol blieb in der Bundesliga in den vergangenen sieben Spielen gegen den FC Admira ungeschlagen(3S 4U) – BL-Rekord für die WSG gegen ein Team. Nur gegen den RZ Pellets WAC gewannen die Tiroler mehr Bundesliga-Spiele (4).

Die WSG Tirol ist in Heimspielen in der Bundesliga gegen den FC Admira ungeschlagen (1S 3 U) – wie sonst nur gegen den RZ WAC. Die Admira ist bei zumindest vier BL-Duellen gegen kein anderes Team auswärts sieglos.

Der FC Admira gewann fünf Spiele in dieser Saison der Bundesliga, so viele waren es nach 23 BL-Spielen zuletzt 2018/19 (ebenfalls 5). Die Niederösterreicher kassieren 31 Gegentore, so wenige wie zum Vergleichszeitpunkt zuletzt 2003/04 (damals 30).