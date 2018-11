So ein Parkettboden hat viele schöne Seiten. Wie schön er wirklich sein kann, das zeigt Tischler Rohstoff in der großen Parkett-Ausstellung in Hohenems.

Getreu dem Motto „Ein schöner Parkett. Für die schönste Zeit“ werden die Besucher in neue Parkettwelten geführt. Es gibt viel zu sehen. Jede Menge an Ideen und Impulsen für die passende Auswahl des Fußbodens. In der größten Holzausstellung des Landes findet sich für jeden Geschmack und jede Anforderung etwas. Bei Fragen stehen anerkannte und gut ausgebildete Experten bereit. Was aus einer einfachen Idee alles entstehen kann, das erleben Kunden von Tischler Rohstoff jeden Tag neu.

Gut beraten. Gut geplant

Am Anfang ist immer eine Idee, eine Vorstellung, wie es werden könnte oder sollte. Was wirklich daraus wird, das entscheiden die Kunden im persönlichen Gespräch mit den Fachberatern von Tischler Rohstoff. Ob Wohnraum, Küche, Vorraum, Kinder- oder Badezimmer – jeder Raum hat seine eigene Charakteristik und bedarf entsprechender Planung und Beratung. Sicher ist, Holz- und Parkettböden verleihen jedem Raum einen unverwechselbaren Charakter.

Kein Geschäft wie jedes andere

Willkommen bei Menschen, die Kunden verstehen und sich Zeit für ausführliche Beratungen nehmen. Hier steht der Mensch im Mittelpunkt. „Sehen Sie sich in Ruhe um und lassen Sie sich von unserem breiten Sortiment inspirieren. Unsere Beraterteams legen großen Wert auf individuelle und persönliche Beratung. Lassen Sie sich überraschen, was mit Parkett alles möglich ist“, empfiehlt Wolfgang Meusburger, Leiter Verkaufsinnendienst.

Durch und durch Vorarlberger Handwerk. Seit 1939

Die Tischler Rohstoff Genossenschaft ist der verlässliche Partner des regionalen Handwerks – seit 1939. Eigentümer der Genossenschaft sind rund 300 Mitglieder – überwiegend Tischler und Zimmerer aus ganz Vorarlberg. Das Unternehmen beliefert neben dem traditionellen Tischler- und Zimmererhandwerk auch diverse Sparten des Baunebengewerbes, Industrie- und Handelsbetriebe sowie Privatpersonen. Das Erfolgsrezept: Langjährige, fachlich bestens ausgebildete Mitarbeiter(innen) bieten kompetente Beratung und garantieren den einfachen Bezug qualitativ hochwertiger Produkte und Dienstleistungen zu fairen Preisen. Hohe Lieferfähigkeit und Termintreue durch den eigenen Fuhrpark und das 14.000 m² große, überdachte Lager macht die TIRO zum verlässlichen Partner des heimischen Holzhandwerks.

Tischler Rohstoff e.Gen.

Ermenstraße 15, 6845 Hohenems (an der L190 zwischen Dornbirn und Hohenems)

T 05576 73504-0; F-44

www.tiro.at

verkauf@tiro.at