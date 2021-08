"Ein schlechter Witz, dass Ali nicht bei uns bleiben kann"

Hirschen-Wirt Peter Fetz musste seinen afghanischen Mitarbeiter Ali nach Italien "abschieben". Nur dort darf er arbeiten, trotz EU-Visum, hervorragender Integration und eklatanten Personalmangels in der Gastronomie.

"Als am Freitag zwei Beamte bei uns in Schwarzenberg erschienen, konnte ich es kaum fassen. Die Arbeitsbewilligung von unserm Mitarbeiter Ali aus Afghanistan war offensichtlich nur für Italien gültig. Also sollte unser afghanischer Mitarbeiter am besten gleich die Koffer packen und die Herren von der Fremdenpolizei begleiten. Gegen eine Kaution von 600 Euro konnte ich das zwar noch verhindern, nicht aber seinen endgültigen Abschied", erzählt Hirschen-Wirt Peter Fetz gegenüber VOL.AT.

Seit rund eineinhalb Monaten verrichtete der Afghane in dem Wälder Hotel hervorragende Arbeit, vor der Einstellung sahen sowohl die Sozialversicherung als auch ein externer Lohnverrechner keine Probleme mit der Arbeitserlaubnis des früher in Kabul tätigen Mannes. Auch viele Freunde Alis würden beispielsweise in Deutschland mit denselben Papieren arbeiten.