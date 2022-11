Die Buchpräsentation im Rankweiler Alten Kino von Seelsorger Elmar Simma war ein Publikumsmagnet.

RANKWEIL. Ein ausverkauftes Rankweiler Altes Kino, lange Warteschlangen bildeten sich für das Signieren vom neuen des neuen Buch von Seelsorger Elmar Simma (84), der Chor Shalom mit musikalischen Highlights zu Ehren des Buchautor und am Ende eine große Feier mit großen Diskussionen, minutenlanger großer Applaus und Standing ovations, das war die geniale Präsentation von der großen Persönlichkeit. Moderator Martin Salzmann führte gekonnt durch die Veranstaltung. Bis zum letzten Platz war das Alte Kino gefüllt, die Events mit dem langjährigen Caritas Seelsorger Elmar Simma sind stets ein Publikumsmagnet. „Irgendwo eine Seite im neuen Buch aufschlagen. Dann findet man ein Schatzkästchen. Eine kleine Perle zum Nachdenken und das ist auch der Sinn und Zweck“, erklärt Elmar Simma den mehreren hundert Besuchern das Wichtigste von seinem neuen Buch, das 135 Seiten umfasst. Großes Lob kam auch von Gottfried Kompatscher, Leiter vom Verlag Tyrolia: „Elmar hat sich in ganz Österreich und im benachbarten Ausland längst einen guten Namen als Buchautor gemacht. Für uns ist er ein wahrer Glücksgriff. Er öffnet die Herzen und Perlen vieler Menschen“. Schon das zehnte Buch hat er für den Verlag Tyrolia geschrieben. Einige Kostproben aus dem neu erschienenen Buch mit dem Titel „Ein Schatzkästchen mit stärkenden Worten für das Leben“ hat Kaplan Elmar Simma dem Publikum im Alten Kino präsentiert. Wenn das Herz friert in der Kälte der Beziehungslosigkeit, der Einsamkeit, der Sorgen und Ängste, dann sucht der Mensch nach dem, was uns im Innersten wieder wärmen könnte. Oftmals ist es eine Begegnung, eine Einsicht, ein helfendes Wort, all das bewirkt, das die Menschen Antworten auf die Lebensfragen finden. Nach einer kleinen Anleitung zum Schätzesuchen geht es da um andere Sichtweisen und um das Achten kleiner Dinge, um Loslassen und heilsames Umarmen und vieles mehr. Mehrere langjährige Begleiter und Freunde wie Rankweil Altbürgermeister Franz Abbrederis, Agrargemeinschaft Rankweil Obmann Werner Abbrederis, Sozialpädagogin Andrea Latzer und Rechtsanwältin Ingrid Neyer. VN-TK