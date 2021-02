Ein Satzgewinn als Belohnung für VC Wolfurt

Das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Hypo Tirol verlieren die Vonach-Mannen mit 1:3 in Sätzen

Raiffeisen VC Wolfurt – Hypo Tirol Volleyballteam 1:3 (25:27; 18:25; 25:19; 25:13)

Scorer: Winder 15, Reiter 13, Schaugg 11, Böhler 4, Rinderer, Kritzinger A., Grzybek je 3, Schwendinger+Schlittenhardt, je 2



Mit einem zu großen Respekt starteten die Wolfurter und lagen dadurch gleich 0:5 zum Start hinten. Doch der Respekt war nicht gerechtfertigt, denn danach konnten die Heimischen den starken Gästen durchaus Paroli bieten. Vor allem die Angriffe über die Mitte funktionierten sehr gut und bereitete den Tirolern immer wieder große Probleme. Bei 23:23 war der Startrückstand aufgeholt. In einem spannenden Finish konnten sich aber Hypo Tirol doch noch knapp durchsetzen.



In den zweiten Durchgang starteten die „Wölfe“ sehr gut und lagen zwischenzeitlich bis zu 3 Punkten in Front. In dieser ersten Satzhälfte klappte nahezu alles. Doch plötzlich ging ein Ruck durch das Tiroler Spiel. Beim Stand von 14:14 gelang ihnen einen 7-Punkte run, welches schließlich die Entscheidung in diesem Satz brachte.



Doch die Vorarlberger gaben nicht auf und kämpften um jeden Punkt weiter. Und der Kampf lohnte sich. Zwischenzeitlich konnte eine 6-Punkteführung gegen den haushohen Favoriten herausgespielt werden. Mit viel Herzblut konnte der Vorsprung verteidigt und so verdient den dritten Satz gewonnen werden.



Nicht mehr an das Niveau der ersten drei Sätze konnten die Heimischen im vierten Satz anschließen. Die Tiroler spielten jedoch sehr konsequent weiter. So gelang ihnen bereits zu Mitte des Satzes eine 8-Punkte Vorsprung, die sie bis zum Schluss nicht mehr hergaben.



Aber alles in Allem wieder ein sehr ambitioniertes Spiel der Wolfurter. Sie konnten über lange Phasen mit dem absoluten Favoriten Tirol mithalten und das Spiel offen gestalten.

In den nächsten Wochen warten von der Tabellensituation her einfachere Gegner.