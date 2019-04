"Ein riesiges Spermium": Wolkenkratzer in London sorgt für Lacher

Eigentlich soll der Tower wie eine Tulpe ausschauen, doch die Londoner erkennen in ihm ein Spermium.

An was erinnert Sie der Wolkenkratzer im nachstehenden Video? Ja, das könnte doch wirklich das Abbild eines Riesen-Spermiums sein. Das denken auch viele Londoner. Die lachen sich gerade über “The Tulip” schlapp. Eigentlich sollte der 305m hoher Wolkenkratzer in der englischen Hauptstadt an die Form einer Tulpe erinnern. Daher der Name “The Tulip”. Doch die Londoner sind Schelme und denken lieber Böses.