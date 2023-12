Ein Rennen für den Nachwuchs und eine Langlauf-Legende

Am 27.12.2023 fand in der Egger Junkerau der 2. Haso Tone-Lauf statt. Diesen veranstaltet der Schiclub Egg für Ehrenmitglied Tone Meusburger, der sich auch Dank 40jähriger unermüdlicher Nachwuchsarbeit einen Namen als Langlauf-Ikone im Bregenzerwald gemacht hat.

Als Aktiver nahm er zudem als erster Vorarlberger beim Wasa-Lauf in Schweden teil (90 km) und holte sich im Seniorenbereich 15 Landesmeistertitel im Langlauf.

Geht es nach den Organisatoren des SC Egg, soll die mit viel Eigenleistung und Pioniergeist erbaute Biathlon-Anlage künftig als ganzjährig nutzbare Trainingsanlage dem nordischen Nachwuchs zur Verfügung stehen. Eine solche Anlage fehlt bis dato in Vorarlberg und würde optimale Trainingsbedingungen schaffen. Planungen dazu sind bereits im Gange. An motiviertem Nachwuchs fehlt es nicht, dies beweist die aktive Kinder- und Jugendarbeit in vielen Bregenzerwälder Schivereinen.