Ein Remis zur Heimpremiere

Im ersten Heimspiel der Saison musste sich Aufsteiger UTTC Kennelbach mit einem 3:3 Unentschieden gegen Oberndorf zufrieden geben.

Dabei begann alles ganz gut für die Heimmannschaft. In Spiel Nummer eins ließ Miro Sklensky seinem Gegner Christoph Weninger keine Chance und startete gleich mit einem 3:0 Erfolg in die Partie. Im Anschluss gleich eines der Schlüsselspiele des heutigen Tages. Unser Routinier Istvan Toth traf auf den bisher noch ungeschlagenen Christian Wolf. In den ersten beiden Sätzen fand Istvan kein Rezept um die harten Angriffsschlage seines Gegners zu kontern und sah sich mit einem 0:2 Rückstand schon mit dem Rücken zur Wand. Im Anschluss kam Istvan immer besser ins Spiel und auch sein Gegner traf nicht mehr jeden Ball so gut wie in der Anfangsphase des Spiels. Istvan glich zum 2:2 in Sätzen aus und die Partie ging in den entscheidenden fünften Satz. Dabei zeigte Istvan seine ganze Routine und fegte Wolf mit einem klaren 11:1 Satzsieg von der Platte. Dieser Sieg bedeutete die 2:0 Führung für die Hausherren.

Spiel Nummer drei bestritt unser Youngster Maxime Dieudonné gegen Thomas Daxböck. Maxime spielte gut, ließ in vielen Ballwechseln sein unglaubliches Potential aufblitzen und kämpfte sich wie sein Teamkollege im vorherigen Spiel in den Entscheidungssatz. In diesem verließ ihn leider ein wenig das Glück und er musste sich schlussendlich knapp mit 2:3 geschlagen geben. Auch das anschließende Doppel ging in den alles entscheidenden fünften Satz und auch hier hatten die Gäste aus Oberndorf das glücklichere Ende für sich, was der Ausgleich im Gesamtstand bedeutete.

Die Entscheidung fiel also in den letzten beiden Einzelspielen des Tages. In spiel fünf traf Miro Sklensky auf Christian Wolf. Die knapp 40 Zuseher in der Turnhalle in der Klosterfeldstraße sahen ein hochklassiges Match, in dem Wolf unglaublich gut spielte und unserem Miro keine Chance ließ, was die 3:2 Führung für die Gäste bedeutete. Im letzten Spiel des Tages sicherte Istvan mit einem 3:1 Sieg über Christoph Weninger das Unentschieden. Die Punkteteilung ist sicher verdient, auch wenn nach dem erfolgreichen Start in die Partie vermutlich etwas mehr drinnen gewesen wäre.