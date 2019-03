Ein Punkt zum Saisonabschluss

Der EC Bregenzerwald konnte bei den Wipptal Broncos noch einmal anschreiben.

Andelsbuch. Nach den beiden enttäuschenden Auftritten vor heimischem Publikum gegen Asiago Hockey (0:6) und den HDD Jesenice (2:6) gab es im letzten Meisterschaftsspiel der Saison 2018/19 wenigstens noch ein kleines Erfolgserlebnis. Die Wälder mussten sich in Sterzing den Wipptal Broncos nach dreimaliger Führung erst im Penaltyschießen geschlagen geben, wodurch am Ende immerhin ein Punkt zu Buche stand.

Christian Haidinger brachte die Tiger mit 1:0 in Front (5.), nach dem Ausgleich für die Südtiroler (12.) wogte die Partie lange Zeit auf Augenhöhe aber vorerst ohne weitere Tore hin und her. Mikko Virtanen sorgte aber kurz vor der letzten Eisreinigung für die erneute Wälder Führung (40.), die die Hausherren kurz danach mit ihrem zweiten Treffer beantworteten (44.). Spannung pur kam dann in den letzten beiden Spielminuten auf. Aleksi Järvinen erzielte den dritten Treffer für die Cracks von Markus Juurikkala (59.), die Broncos schlugen allerdings wieder zurück und kamen acht Sekunden vor der Schlusssirene doch noch zum neuerlichen Gleichstand. Im Anschluss an eine torlose Overtime hatten schließlich die Heimischen im fälligen Penaltyschießen das bessere Ende für sich.