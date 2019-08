Ein Projekt mit vielen Optionen

Im Lingenauer Gewerbegebiet Zeihenbühl entsteht ein Gebäude mit Bürotrakt, drei Hallen und einer Tiefgarage.

Das Gebäude ist in drei Module eingeteilt, mit einer Höhe von 7 m und Grundflächen von 20 x 10 m bzw. 20 x 15 m. Sie sind mit 40 Tonnen befahrbar und verfügen über eine Fußbodenheizung, die vom nahe gelegenen Biomasse Heizkraftwerk gespeist wird. Die Nutzung ist flexibel in alle Richtungen. „Im Bedarfsfall können Zwischenwände weggelassen, Podeste eingezogen oder ein Hallenkran montiert werden. Der Bürotrakt bietet auf zwei Geschossen je 100 m² Fläche mit freier Gestaltungsmöglichkeit. Wir wenden uns mit unserem Mietobjekt an Unternehmer und Startups“, erläutert Juniorchef Lukas Gmeiner die Intentionen.

Ganz besonderen Wert legten die Bauherren auf die Vergabe der Arbeiten an Handwerker aus der Region. Die beauftragten Handwerksbetriebe befinden sich alle in einem Umkreis von 10 Kilometern, die meisten sogar in direkter Nachbarschaft im Gewerbegebiet Lingenau. „Wir wollten die Unternehmen aus der Umgebung unterstützen“, so Lukas Gmeiner. Die Baumeisterarbeiten sind bereits abgeschlossen, als nächstes folgen die Stahlkonstruktion für die Halle sowie die Holzelemente und das Dach. Außen wird das Gebäude mit einer Holzfassade verkleidet. MO