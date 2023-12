Ein Projekt mit Herz und Engagement

Nadine Küng und Janine Breuß führen bereits seit Jahren die Aktion "Christkindl" aus und bringen damit Weihnachtsfreude in Vorarlberger Krankenhäuser. Nach einer Corona-bedingten Pause kehrt die Aktion dieses Jahr zurück.

Nadine Küng, 35 Jahre alt aus Göfis, und Janine Breuß, 28 Jahre alt, sind die treibenden Kräfte hinter der Aktion "Christkindl". Beide sind engagierte Mütter, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, zu Weihnachten Kindern und deren Familien in Krankenhäusern eine Freude zu machen.

"Christkindl"-Aktion: Ein Geschenk der Liebe

Besondere Herausforderungen in Corona-Zeiten

Traditionell besucht das "Christkindl"-Team die Krankenhäuser in Feldkirch, Dornbirn, Bregenz und in diesem Jahr erstmals auch in Bludenz. Auf dem Programm stehen Besuche auf der Kinderstation, der Neugeborenenstation, der Frühchenstation und der Intensivstation.