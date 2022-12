Ein privater Koch für dich und deine Gäste

Ob am schönsten Tag im Leben, zu einem besonderen Anlass oder einfach mal Zwischendurch – begib dich mit deinen Gästen auf eine kulinarische Reise. Lass dich von Daniel Kohlers zeitgemäßen Kreationen verwöhnen, denn der Privat- und Eventkoch kreiert die Köstlichkeiten mit viel Herzblut – und das schmeckt man. Mit seinem Flying Gourmet bietet er den Gästen ein farbenfrohes und abwechslungsreiches Buffet der Extraklasse.

Vielseitig, kreativ und köstlich

Regionale, saisonale und sorgfältig ausgewählte Produkte verwandelt Daniel Kohler in der Küche zu kreativen und mit Liebe zubereiteten Kompositionen. Serviert werden diese wahlweise in vier bis zwölf Gängen, abwechslungsweise dargeboten auf Tastelöffel, Tartelettes, Schalen oder Tassen auf Goldtabletts sowie handgefertigten Tellern. Die Speisen bestechen durch klassische und internationale Akzente und so wird der besondere Tag auch zu einem besonderen kulinarischen Erlebnis.