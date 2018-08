Ein Platz voller Eiscreme - das war das zweite Eisfestival am Dornbirner Marktplatz

Sommerliche und heiße Temperaturen lockten am vergangenen Freitag zahlreiche Besucher an den Dornbirner Marktplatz. Zum zweiten Mal präsentierten Eisdielen aus dem ganzen Land ihre leckersten Sorten.

Die Eisdielen kamen mit ihren mobilen Eiswagen in die Dornbirner Innenstadt und zeigten nicht nur klassische Eissorten sondern auch eigene ausgefallene Kreationen. Im Tamanduá in der Eisengasse konnte feines Frozen Yogurt mit verschiedenen Früchten, Cookies, Brownies, Smarties oder M&Ms probiert werden. Ob Heidelbeer-Lavendel von Kolibri, heiße Liebe der Silvretta Dornbirn, hausgemachtes Softeis von Linda’s Ice Cream oder Orange-Karotte von der Silvretta Götzis – an diesem Tag gingen alle Eis-Wünsche in Erfüllung. Amann Kaffee verköstigte alle Gäste mit kühlen Eiskaffees und Affogatos.