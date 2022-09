Der Pfarrhof von Sulzberg wurde erst saniert, als seine Bestimmung gefunden war. Nun ist er Bücherei, Pfarrbüro und gute Stube für den Ort.

POLEPOSITION. Der alte Pfarrhof ist das erste Haus im Ort, wer zur Kirche will, muss an ihm vorbei. ©Petra Rainer

Der alte Pfarrhof ist eines der schönsten Gebäude von Sulzberg. Leicht erhöht, steht er schräg gegenüber der Pfarrkirche. Jeder, der zu ihrem Eingangsportal geht, muss an ihm vorbei. Er ist das erste Haus im Ort. „Es prägt die Skyline von Sulzberg“, sagt Bürgermeister Lukas Schrattenthaler.

EELE DES DORFES. Kirche und Pfarrhof liegen nahe beieinander, zweiterer auf einem Niveau mit dem Laurenzisaal, einem wichtigen Treffpunkt für die Gemeinde. ©Petra Rainer

Der Pfarrhof ist Baujahr 1732, hat einen fast quadratischen Grundriss von etwa 14 Metern Länge, einen steinernen Sockel, darüber zwei Geschoße und ein großes, steiles Dach. Im Südwesten, an der höher liegenden Rückseite, steht die Marienlinde, ein mächtiger Baum und Naturdenkmal, in dessen Stamm jemand eine Marienstatue gestellt hatte. In den 1970ern errichtete die Gemeinde dort den Laurenzisaal, später ein neues Pfarramt, in das der damalige Pfarrer 1981 einzog, die Mesnerin wohnte etwas länger im alten Pfarrhaus, dann stand es leer.

ZUKUNFT. Bürgermeister Schrattenthaler will in einem künftigen Schritt den Weg zwischen diesen zwei wichtigen Orten schöner und barrierefrei gestalten ©Petra Rainer

Um das denkmalgeschützte Kleinod in der Ortsmitte vor dem Verfall zu retten, beauftragte man im Jahr 2000 Architekt Karl Sillaber mit der Sanierung der Außenhülle. Er ging mit aller gebotenen Sorgfalt vor. Die Weißtannenschindeln wurden erneuert und die meisterhaft getischlerten, historischen Kastenschiebefenster fachgerecht renoviert. Deren Flügel sind in je zwei kleinere Fenster unterteilt, die sich einzeln öffnen lassen. So kann man den Luftzug mechanisch sehr genau regulieren.

Architekt Gerhard Gruber sanierte den Bestand höchst umsichtig, im Wesentlichen veränderte er nur die Erschließungsstruktur ©Petra Rainer

Am Äußeren war nichts mehr zu tun, für das Innere nahm man sich Zeit. Gewissenhaft suchte man in einem partizipativen Prozess nach einer richtigen Nutzung, gewissenhaft modernisierte Architekt Gerhard Gruber den denkmalgeschützten Bestand. „Wir hatten besonders viel Zeit“, sagt er. „Der Bauherr erkannte, dass das für so ein Objekt notwendig ist.“ Allein der Maler war ein dreiviertel Jahr im Haus, mit viel Hingabe renovierten Handwerker aus dem Ort ihren alten Pfarrhof. „Bei einem Haus, das aus der Zeit von Mozart stammt, kann man nicht hudeln.“ Vieles wurde nicht am Plan gezeichnet, sondern vor Ort entschieden.

Die alte, einläufige Stiege wurde durch eine neue Eichentreppe ersetzt, deren Konstruktion mit Stiegenwangen, lichtdurchlässigen Stufen und einer Harfe aus Holz sehr leicht ist. ©Petra Rainer

Zur Jahrhundertwende wurde das Haus schon einmal saniert, fast jeder Raum hatte eine andere Farbe. „Das hat mir gefallen“, sagt Gruber. „Es gibt so viel Tolles in diesem Pfarrhof, da muss man froh sein, dass man mithalten kann.“ Die fast 300 Jahre alten Holzkassettendecken sind derart präzise gefertigt, dass sie den Handwerkern viel Zeit und Geschick abverlangten. Etwa vierzig Farben gibt es im Haus, sie sind in gutem Einvernehmen mit dem Bundesdenkmalamt abgestimmt. Wie in den meisten Wälderhäusern gibt es einen Gang in der Mitte mit einer einläufigen Treppe.

Die historischen Kastenschiebefenster wurden fachgerecht renoviert. Die kleinen, öffenbaren Fenster in ihren Flügeln ermöglichen, den Luftzug mechanisch zu regulieren. ©Petra Rainer

Gruber behandelte den Bestand so behutsam wie möglich, er veränderte nur die Erschließungsstruktur. Die alte Stiege kam weg, nun ist die zentrale Diele sehr geräumig, sie wird zum Foyer für die anschließenden Räume. Außerdem ist der Pfarrhof nun von Nordosten bis Südwesten durchgängig. Viele Kinder nutzen das als Abkürzung. Der Eingang im Südwesten bekam eine behindertengerechte Rampe, links daneben ist das neue Erschließungsgeviert mit seiner platzsparenden, leicht konstruierten Podesttreppe aus Eschenholz, Lift und Toiletten. Es ist mit Glas und Holz sehr passend schlicht und schön gestaltet. Die Stufenbreite ist auf 60 bis 70 Personen ausgelegt, jedes Geschoß hat eine kleine Küche, den Gang kann man als Foyer nutzen, das Haus ist für Veranstaltungen gerüstet.

Im Erdgeschoß ist die Bücherei untergebracht. 260 Menschen, vom Kleinkind bis zur Pensionistin, sind eingeschrieben. Die Räume sind hell und freundlich, es gibt Lehnstühle zum entspannten Lesen, eine Kinderecke und ein gemütliches Sitzfenster mit Kissen. 4300 Bücher stehen schon in den Regalen aus Eichenholz. „Ich war sehr skeptisch“, gibt Gerda Kirmair, die Leiterin der Bücherei zu. „Nun bin ich begeistert. Es ist total gelungen und viel einladender als vorher.“

Die Bücherei hat im Pfarrhaus eine sehr schöne neue Heimat gefunden. Sogar eine eigene Kinderecke und ein gemütliches Sitzfenster mit Kissen gibt es hier. ©Petra Rainer

Der Raum gegenüber am nordöstlichen Eck mit der angrenzenden kleinen Küche dient als Stube für alle zum Jassen und Feiern in kleiner Runde. Im ersten Stock ist das Pfarrbüro, im schönen Raum mit dem idyllischen, ovalen Fresko an der Decke und Girlanden an den Wänden kann sich der Bürgermeister einen Trausaal vorstellen, in den zwei Nebenräumen Co-Working-Spaces. Mit dem Ausbau des Dachbodens lässt man sich noch Zeit. Auch er muss seine richtige Bestimmung finden dürfen. Schrattenthaler: „Manchmal ist es gut, wenn man nicht alles fertig macht.“

Daten und Fakten

Objekt Alter Pfarrhof Sulzberg

Alter Pfarrhof Sulzberg Bauherr Gemeinde Sulzberg

Gemeinde Sulzberg Architektur gruber locher architekten zt www.gruberlocher.com; Projektleitung: Jürgen Postai

gruber locher architekten zt www.gruberlocher.com; Projektleitung: Jürgen Postai Statik Hämmerle-Huster, Bregenz www.diestatiker.at

Hämmerle-Huster, Bregenz www.diestatiker.at Fachplanung Bauphysik: Günter Meusburger, Schwarzenberg; Heizung/Sanitär: Koller & Partner, Bregenz; Elektro:Hecht, Rankweil; Brandschutz: K&M, Lochau; Grafik: Stecher, Götzis

Bauphysik: Günter Meusburger, Schwarzenberg; Heizung/Sanitär: Koller & Partner, Bregenz; Elektro:Hecht, Rankweil; Brandschutz: K&M, Lochau; Grafik: Stecher, Götzis Planung 09/17–05/22

09/17–05/22 Ausführung 02/20–05/22

02/20–05/22 Grundstück 614 m²

614 m² Nutzfläche 313 m² (zzgl. Keller 107 m²)

313 m² (zzgl. Keller 107 m²) Ausführung Baumeister: Haller, Sulzberg; Zimmerer: Blank, Sulzberg; Heizung/Sanitär: Wolf, Doren; Elektro: Fink, Riefensberg; Außenelemente: Alexander Beer, Schnepfau; Kastenfenster: Geser, Andelsbuch; Estrich: Küng, Thüringen; Holzböden: BenJo, Bezau; Verputz: Reinhard Hepp, Dornbirn; Innenausbau, Treppe: Nenning, Hittisau; Maler: Netzer, Wolfurt; Kachelofen: Thomas Schlitzer, Hittisau; Raumausstatter: Josef Ebner, Doren; Schlosser: Waldmetall, Hittisau; Tischler: Sohm, Krumbach und Faißt, Hittisau u. v. m.

Baumeister: Haller, Sulzberg; Zimmerer: Blank, Sulzberg; Heizung/Sanitär: Wolf, Doren; Elektro: Fink, Riefensberg; Außenelemente: Alexander Beer, Schnepfau; Kastenfenster: Geser, Andelsbuch; Estrich: Küng, Thüringen; Holzböden: BenJo, Bezau; Verputz: Reinhard Hepp, Dornbirn; Innenausbau, Treppe: Nenning, Hittisau; Maler: Netzer, Wolfurt; Kachelofen: Thomas Schlitzer, Hittisau; Raumausstatter: Josef Ebner, Doren; Schlosser: Waldmetall, Hittisau; Tischler: Sohm, Krumbach und Faißt, Hittisau u. v. m. Baukosten 1,03 Mill. Euro