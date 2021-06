Ein Oberösterreicher soll die Altacher Tore schießen

LASK Linz Offensivspieler Dominik Reiter unterzeichnet einen Vertrag bis 2024.

Nach einer einjährigen Leihe zum damaligen Zweitligisten SC Wiener Neustadt in der Saison 2018/19 war er in den vergangen zwei Spielzeiten fixer Bestandteil des LASK-Kaders. In der Saison 2020/21 bestritt Reiter 22 Pflichtspiele für die Athletiker, in denen ihm drei Treffer gelangen.