Ein Novum beim SK Meiningen: Neues Sextett geholt

Noch nie hat der Fußballverein in Meiningen so viele neue Spieler verpflichtet.

MEININGEN. Nach achtzehn Meisterschaftsspielen in der Saison 2022/2023 liegt die neugegründete Spielgemeinschaft Meiningen/Brederis in der Vorarlbergliga auf dem dreizehnten Tabellenplatz. Allerdings beträgt der Rückstand der Elf um Langzeitcoach Enes Cavkic auf einen Aufstiegsplatz in die neue Eliteliga nur elf Zähler. Die vor geraumer Zeit zu Ende gegangene Winterübertrittszeit im Vorarlberger Amateurfußball brachte für die SPG Meiningen/Brederis ein absolutes Novum in der langen Vereinsgeschichte. Sportchef Johannes Schwärzler verpflichtete ein neues Sextett. So viele auswärtige Fußballspieler wurden in Meiningen noch nie unter Vertrag genommen. Mit dem Brasilianer Matheus Marcos Montenegro, Tormann Semih Akgün (beide von BW Feldkirch), Bedirhan Aydin (Austria Lustenau), Vidosav Music von Ligakonkurrent Koblach, Özcan Özyer (Besiktas Wiener Adler) und Oguzhan Aydin von FC St. Margrethen stehen in der Rückrunde sechs neue Kaderspieler zur Verfügung. Besonders von Sambatänzer Montenegro und Vidosav Music auf der linken Außenbahn erwartet man sich bei der SPG Meiningen/Brederis doch einiges an einer Qualitätssteigerung innerhalb der Mannschaft. Das Einkaufsprogramm von den sechs Neuzugängen wurde aber vor allem notwendig, weil einige Kaderspieler ab sofort nicht mehr dem Aufgebot angehören. So haben beispielsweise Niklas Vogel und Alexander Hämmerle ihre aktive Laufbahn wegen groben Verletzungen für beendet erklärt. In der langen Testphase auf die bevorstehende Frühjahrsmeisterschaft fehlen mit Nico Bechter (Kreuzband), Mario Mathis (Leiste), Pascal Tapfer (Knie), Fabian Franz (Rückenprobleme) und Josip Golemac (gesundheitliche Probleme) schon mehrere Monate lang ganz wichtige Leistungsträger. Anel Klicic wird nicht mehr für die SPG Meiningen/Brederis auflaufen. Dafür sind Tormann Dominik Lampert und Eigenbau Simon Kühne nach langer Verletzungspause wieder voll im Mannschaftstraining. Im ersten Meisterschaftsspiel dieses Jahres genießt die SPG Meiningen/Brederis am Samstag 25. März, 15 Uhr, Sportplatz Meiningen, gegen das Schlusslicht Hittisau Heimrecht und hofft auf einen Traumstart.VN-TK